100 Milioni come premio per aver dato il colpo di grazia all’industria in Italia

Proprio così, a fine anno sembra che Carlos Tavares, l’attuale dirigente di Stellantis, potrebbe essere licenziato con una buonuscita di 100 milioni di euro e un pacchetto di azioni di un marchio “premium” di Stellantis, come quella stessa Maserati che avrebbe proposto agli operai in cassa integrazione.

Se ne andrà così, dopo aver compiuto la sua missione di dare il colpo di grazia non solo a quella che una volta era la FIAT, ma anche a tutto l’indotto, portando migliaia di operai in cassa integrazione o addirittura al licenziamento. Il tutto, continuando a chiedere soldi NOSTRI allo Stato per mantenere le attività produttive operative (al minimo livello occupazionale).

Dare la FIAT e tutto il suo gruppo direttamente in gestione allo Stato Italiano rimane l’unica vera opportunità per salvaguardare non solo un settore strategico, ma soprattutto l’occupazione di tutti quei lavoratori che, negli anni, hanno realmente pagato di tasca propria la Fiat.

Dopo decenni di contributi statali a fondo perduto e questo ennesimo fallimento, sarebbe ora che lo Stato ne prenda il controllo SUBITO.

SOCIALISMO o BARBARIE!

