TUTTE LE POLTRONE DI DI MAIO

L’UE ha dato il via libera finale alla nomina di Luigi Di Maio come inviato

speciale nel Golfo Persico. L’ultimo passaggio dell’iter prevedeva che la proposta dell’Alto Rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, venisse approvata senza discussione alla prima riunione utile del Consiglio Ue.

Le competenze di Di Maio sono note a tutti, è passato da odiare con tutto se stesso il PD e la casta quando era un esponente dei 5 Stelle a farci prima due governi insieme ed infine a candidarsi direttamente in coalizione con loro alle ultime elezioni con una sua lista personale (prendendo lo 0,6), passando dal essere favorevole alla “via della seta” e completamente NO-Euro ad essere fil NATO e filo europeo.

In politica estera invece sono famose le sue gaffe su Pinochet in Venezuela e sul presidente “PING” dimostrando tutta la sua ignoranza in storia, geografia e politica.

Adesso l’ex ministro della repubblica italiana riceve le prebende per la sua fedeltà alla CASTA e per il suo ruolo da inviato speciale l’ex leader pentastellato percepirà un minimo di 13mila euro mensili netti. A questa cifra vanno aggiunti altri benefit che lo porteranno a guadagnare circa 20.000 Euro al mese.

Di Maio casca sempre in piedi e rappresenta a pieno questa politica dove centro destra e centro sinistra sono due facce della stessa medaglia dimostrando che ciò che importa loro è solo mantenere il culo sulla poltrona