DOMANI A PISA: 📚 LA SCUOLA PER L’EMANCIPAZIONE POPOLARE | Evento del Partito Comunista – Toscana e della Federazione della Gioventù Comunista
La scuola non deve essere un privilegio, ma uno strumento di crescita, libertà ed emancipazione per tutti.
📍 Venerdì 27 novembre, alle ore 17:00, il Partito Comunista vi invita a Pisa, presso il Circolo Alhambra (Via Enrico Fermi 27).
Discuteremo del presente e del futuro dell’istruzione pubblica e del suo ruolo nella società.
🎤 Intervengono:
🔴 Lanes Rambelli – Federazione Gioventù Comunista, introduce l’incontro
🔴 Loredana Soffio – Docente
🔴 Giovanni Bruno – Attivista e docente
🔴 Pablo Baldi – Saluti del movimento Bernini Dimettiti!
🎬 A seguire, rinfresco e proiezione di “D’istruzione pubblica”.
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