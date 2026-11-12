Partito Comunista, Lombardo e Di Cocco: “Le elezioni sono uno strumento, non il fine”

📌 Nota: Il confronto è stato registrato prima del 7 novembre 2026. Gli eventuali riferimenti alla manifestazione di Roma si riferiscono pertanto a un evento già svolto.
Cosa resta dell’autonomia politica quando la partecipazione alle elezioni passa attraverso accordi e favori parlamentari? E quale futuro per i comunisti di fronte alla progressiva chiusura degli spazi di rappresentanza?
Alberto Lombardo, Segretario Generale del Partito Comunista, e Matteo Di Cocco, Vicesegretario Generale, affrontano le ultime vicende politiche e le loro conseguenze per il movimento comunista italiano.
Al centro del confronto:
🔴 Le nuove restrizioni alla raccolta delle firme per le elezioni politiche.
🔴 Gli accordi parlamentari e il caso di Rifondazione Comunista e del Partito Democratico.
🔴 Le responsabilità politiche di chi presenta come tecnici accordi che, secondo il Partito Comunista, hanno conseguenze ben più profonde.
🔴 La necessità di costruire un’organizzazione comunista autonoma, senza subordinazioni e senza opportunismi elettorali.
🔴 Le esperienze politiche degli ultimi anni, le difficoltà affrontate e le ragioni della continuità del Partito Comunista.
🔴 La lotta contro la guerra, il riarmo e le politiche antipopolari.
Le elezioni sono uno strumento della lotta politica, non il suo fine.
L’organizzazione, la coerenza e la prospettiva rivoluzionaria non possono essere sacrificate alla ricerca di un seggio parlamentare.
Un confronto per chiarire le nostre posizioni, ripercorrere le scelte compiute e spiegare perché il Partito Comunista continua il proprio percorso A TESTA ALTA!
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