Leninismo e gesuitismo: quando il compromesso diventa opportunismo

Maurizio Acerbo ci vuole dare lezioni di leninismo.

È facile per chiunque prendere qualche riga a caso di qualunque classico e piegarlo alla propria tesi. Basta trovare qualche frase che fa al caso proprio – per esempio: «Fabbricare una ricetta o una regola generale (“nessun compromesso”!) che serva per tutti i casi, è una scempiaggine» – e poi, una volta che questa frase, tanto ragionevole nonché autorevole, viene accettata come indiscutibile, giustificare il compromesso più bieco, senza curarsi della logica dei passaggi. Il metodo usato da Acerbo in “QUALCHE LEZIONE DA LENIN” [1] è proprio questo: si lancia in una serie di citazioni di Lenin, che vorrebbero mettere al tappeto qualunque critica alla sua scelta politica. Frasi però estratte talmente fuori contesto che non dimostrano nulla. Come tutte le frasi prese a spizzichi e bocconi.

Il sillogismo è il seguente:

1) Lenin accetta i compromessi; 2) io ho fatto un compromesso; 3) io (Acerbo) sto seguendo gli insegnamenti di Lenin.

Ma Lenin ha mai affermato che tutti i compromessi sono ammissibili? Certamente no. Egli infatti si scaglia contro i «…compromessi che sono inammissibili, nei quali si esprimono opportunismo e tradimento, e indirizzare tutta la forza della critica, tutta l’acutezza di uno spietato smascheramento e di una guerra implacabile contro questi compromessi concreti, e non permettere agli espertissimi socialisti “affaristi” e ai gesuiti parlamentari di evitare e sfuggire la responsabilità con dissertazioni sui «compromessi in generale».

Ciò premesso, Lenin fa un esempio concreto. «il partito non ha stipulato nessun accordo con i “suoi” imperialisti, ma ne preparò il loro rovesciamento e li rovesciò.»

È singolare che Acerbo scriva questo articolo proprio il 7 novembre, cioè la data in cui i bolscevichi rovesciarono il compromesso che i menscevichi e i socialisti rivoluzionari avevano stipulato con la propria borghesia per continuare la guerra. Ed è singolare che in altri luoghi citi Trotsky come il campione del compromesso; quel Trotsky che fu per due volte inviato da Lenin a stipulare il trattato di Brest Litovsk per mettere fine alla guerra che, a causa della sua proverbiale arroganza e stupidità, fu reso ancora più duro. Avrebbe fatto meglio a citare Stalin (aprile 1924): che in “I principii del leninismo”, definì la lotta dell’emiro afghano come “oggettivamente rivoluzionaria”, pur riconoscendo la natura monarchica del suo governo, poiché essa contribuiva a indebolire e disgregare l’imperialismo britannico. A preferenza del proletariato inglese che invece era in maggioranza egemonizzato dall’ideologia imperialista.

Se quindi non esaminiamo con chi e perché si sta facendo il compromesso, sono solo parole vuote.

Il compromesso è col Partito Democratico, il partito più atlantista, europeista, filopadronale, filosionista italiano, beninteso alla pari degli altri presenti in parlamento, che fanno mostra di distaccarsi da questa postura quando il loro voto e la loro voce non conta nulla.

La motivazione di Acerbo che non è un accordo politico, ma tecnico, fa appunto parte del gesuitismo – ma non dell’espertissimo affarismo, purtroppo per lui.

Che il fine sia quello di riportare una rappresentanza “comunista” in Parlamento è una menzogna. Il danno che si produce accostando il simbolo falce e martello al PD ci riporta all’epoca di Bertinotti per uscire dalla quale i comunisti stanno facendo sforzi sovraumani da quel disgraziato periodo, ossia separare nella percezione della gente i comunisti dal PD.

La verità è molto più prosaica; talvolta anche detta esplicitamente, tanto i livelli di dignità si sono abbassati: il finanziamento pubblico. Per carità, non si compia l’ultimo insulto a Lenin tirando in ballo il passo in cui egli discute del compromesso durante uno sciopero che ha portato alla fame i lavoratori.

Il nostro partito non ha rifiutato nel recente passato i compromessi con forze non comuniste ma per lottare contro la nostra borghesia, con forze che si oppongono alla Nato e all’UE e non coi loro servi. In quel caso però i sostenitori del compromesso di oggi col PD ci stigmatizzarono. Allora Lenin non lo avevano letto.

Per concludere, è ora Acerbo che deve spiegare perché sta facendo la stessa cosa di Rizzo.

Le frasi originali e per intero di Lenin in “L’Estremismo” [3] a cui faremo riferimento sono riportate qui di seguito.

37) La conclusione è chiara: negare «per principio» i compromessi, negare in generale ogni ammissibilità di compromessi, di qualunque genere essi siano, è una puerilità, che è perfino difficile prendere sul serio. Un uomo politico, che desideri essere utile al proletariato rivoluzionario, deve saper distinguere i casi concreti appunto di quei compromessi che sono inammissibili, nei quali si esprimono opportunismo e tradimento, e indirizzare tutta la forza della critica, tutta l’acutezza di uno spietato smascheramento e di una guerra implacabile contro questi compromessi concreti, e non permettere agli espertissimi socialisti «affaristi» e ai gesuiti parlamentari di evitare e sfuggire la responsabilità con dissertazioni sui «compromessi in generale». I signori «capi» inglesi delle trade unions, come quelli della società fabiana e del Partito laburista «indipendente», sfuggono proprio in questo modo alla responsabilità per il tradimento da essi commesso, per il compromesso di tal genere da essi concluso, compromesso che veramente rappresenta il peggior opportunismo, la defezione e il tradimento. 38) Vi sono compromessi e compromessi. Si deve essere capaci di analizzare le circostanze e le condizioni concrete di ogni compromesso e di ogni specie di compromesso. Si deve imparare a distinguere l’uomo che ha dato denaro e armi ai banditi per ridurre il male che i banditi commettono e facilitarne l’arresto e la fucilazione, dall’uomo che dà denaro e armi ai banditi per spartire con essi la refurtiva. Nella politica, questo non è sempre così facile come nel piccolo esempio che ho citato e che un bambino può comprendere. Ma chi volesse escogitare una ricetta per gli operai, che offrisse loro decisioni preparate in anticipo per tutti i casi della vita, o promettesse loro che nella politica del proletariato rivoluzionario non ci saranno mai difficoltà e situazioni complicate, sarebbe semplicemente un ciarlatano. 39) Per evitare le false interpretazioni, tenterò di indicare, sia pure nel modo più breve, alcune condizioni fondamentali per l’analisi di compromessi concreti. 40) Il partito che, firmando la pace di Brest, concluse un compromesso con l’imperialismo tedesco, aveva elaborato il suo internazionalismo, di fatto dalla fine del 1914. Esso non aveva temuto di proclamarsi per la sconfitta della monarchia zarista e di stigmatizzare la «difesa della patria» nella guerra tra due predoni imperialisti. I deputati al Parlamento di questo partito andarono in Siberia, anziché prendere la via che conduce ai portafogli ministeriali in un governo borghese. La rivoluzione, che abbatté lo zarismo e creato la repubblica democratica, ha messo il partito a una nuova e grandissima prova: il partito non ha stipulato nessun accordo con i «suoi» imperialisti, ma ne preparò il loro rovesciamento e li rovesciò. In possesso del potere politico, il partito non ha lasciato pietra su pietra né della proprietà fondiaria, né della proprietà capitalistica. Dopo aver pubblicato e annullato i trattati segreti degli imperialisti, questo partito ha proposto la pace a tutti i popoli, e si è sottomesso alla soperchieria dei predoni di Brest soltanto dopo che gli imperialisti anglo-francesi ebbero mandato all’aria la pace e i bolscevichi ebbero fatto tutto ciò che era umanamente possibile per affrettare la rivoluzione in Germania e negli altri paesi. Che un simile compromesso, concluso da un tale partito e in tali circostanze, sia stato assolutamente giusto, è cosa che diviene ogni giorno più chiaro ed evidente per tutti. 41) I menscevichi e i socialisti-rivoluzionari in Russia (come pure, nel 1914-1920, tutti i capi della II Internazionale in tutto il mondo) incominciarono con il tradimento, quando giustificarono direttamente o indirettamente, la «difesa della patria», cioè la difesa della propria rapace borghesia. Essi hanno continuarono nel tradimento quando entrarono in coalizione con la borghesia del proprio paese e lottarono insieme alla propria borghesia, contro il proletariato rivoluzionario del proprio paese. Il blocco che essi formarono prima con Kerensky e i cadetti, poi in Russia con Kolciak e Denikin, come pure il blocco formato all’estero dai loro consimili con le borghesie dei rispettivi paesi, fu un passaggio nel campo della borghesia contro il proletariato. Dal principio alla fine, il loro compromesso con i banditi dell’imperialismo è consistito in questo, che essi si sono resi complici del banditismo imperialista. 88) Persone ingenue e affatto inesperte immaginano che basti riconoscere l’ammissibilità dei compromessi in genere per cancellare ogni barriera tra l’opportunismo, contro il quale conduciamo e dobbiamo condurre una lotta implacabile, e il marxismo rivoluzionario o comunismo. Ma tali persone, se ancora non sanno che tutti i limiti, nella natura come nella società, sono mobili, e fino a un certo punto convenzionali, non possono trarre nessun giovamento, se non da una lunga opera di istruzione, di educazione, di studio, di esperienza politica e di esperienza della vita. Nelle questioni pratiche della politica che si pongono in ogni singolo momento o in un momento storico specifico, è importante saper discernere le questioni nelle quali si manifesta la forma principale di compromessi inammissibili, proditori, che incarnano l’opportunismo esiziale alla classe rivoluzionaria, e far convergere tutte le forze a smascherarli, a combatterli. Durante la guerra imperialista del 1914-1918, tra due gruppi di Stati egualmente rapaci e predoni, il socialsciovinismo, cioè l’appoggio alla «difesa della patria», che equivaleva in realtà, in una guerra simile, alla difesa degli interessi briganteschi della «propria» borghesia, fu appunto la forma capitale, fondamentale dell’opportunismo. Dopo la guerra, la difesa della rapace «Società delle Nazioni», la difesa delle alleanze dirette o indirette con la borghesia del proprio paese contro il proletariato rivoluzionario e il movimento «sovietico»; la difesa della democrazia borghese e del parlamentarismo borghese contro il «potere dei Soviet», furono le più importanti manifestazioni di compromessi inammissibili e proditori, i quali, nel loro complesso, rappresentavano un opportunismo esiziale per il proletariato rivoluzionario e per la sua causa. 93) La nostra teoria non è un dogma, ma una guida per l’azione -dicevano Marx ed Engels- e il massimo errore e il massimo delitto dei marxisti «patentati» come Carlo Kautsky, Otto Bauer, ecc., è di non aver compreso questo, di non averlo saputo applicare nei più importanti momenti della rivoluzione del proletariato. … 100) Gli imperialisti di Francia, Inghilterra, ecc. provocano i comunisti tedeschi, tendono loro una trappola: «Dite che non firmerete la pace di Versailles». E i comunisti di sinistra cadono come bambini in quella trappola predisposta per essi, invece di manovrare abilmente contro il nemico insidioso e in questo momento più forte, invece di rispondere: «Oggi, noi firmeremo la pace di Versailles». Legarsi anticipatamente le mani, dire apertamente al nemico, oggi meglio armato di noi, se e quando ci batteremo con lui, è una sciocchezza e non segno di spirito rivoluzionario. Accettare la battaglia quando ciò è manifestamente vantaggioso per il nemico e non per noi, è un delitto; e quei politici della classe rivoluzionaria che non sanno «destreggiare, stringere accordi e compromessi» per evitare una battaglia manifestamente svantaggiosa, non valgono un bel niente.

[1] https://www.pressenza.com/it/2026/11/a-lezione-da-lenin/ [2] https://www.maurizioacerbo.it/blogs/?p=7765 [3] https://www.cheguevararoma.it/wp-content/uploads/2017/08/5a_-Estremismo-malattia-infantile.pdf (vi sono tanti siti dove potere scaricare questo libro di Lenin, ci piace qui indicare un sito del Partito della Rifondazione Comunista)