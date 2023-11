da Partito Comunista https://ift.tt/CG29waD

IL PC NON FA NESSUNA LISTA O PARTITO CON ALEMANNO

Da più parti si ironizza sull’asse “rossobruna” Rizzo-Alemanno lasciando intendere che si stia costruendo un partito o una lista assieme per le elezioni Europee.

Molti gruppetti o singoli di sinistra, più o meno noti per il proprio velleitarismo e le proprie ipocrisie, hanno cavalcato la questione per attaccare il Partito Comunista. Come si può pensare che il Partito Comunista e il suo presidente possano costruire un soggetto politico assieme ad un noto ex picchiatore fascista che non ha mai rinnegato il proprio passato e che in tempi recenti è stato condannato per le questioni di mafia capitale?

Mai e poi mai potrà accadere una cosa del genere.

Alemanno è tutt’oggi palesemente l’ennesimo tentativo del regime di costruire una finta opposizione di destra (incapace perfino di dire con chiarezza che si deve uscire da UE e NATO) per recuperare i consensi persi da Meloni.

I comunisti cercano di egemonizzare tutta la società, costruendo proposte politiche capaci di modificare gli equilibri sociali, cercando di spostare elettori storicamente di destra su un messaggio di vera alternativa per la sovranità nazionale e popolare.

Si può discutere sulla convenienza tattica di certe manovre, non c’è dubbio, ma non sul fatto che la tattica sia tesa a costruire una propria egemonia per elevare il livello di coscienza politica medio degli italiani.

Spieghiamo in modo più semplice: se l’Italia è un Paese di destra, come spesso si dice, la soluzione delle “sinistre” è stata quella di moderarsi sempre più cercando voti al centro. In questa maniera hanno snaturato se stesse e spinto milioni di lavoratori ad abbandonare la sinistra per abbracciare le destre. La strategia delle sinistre ha così oggettivamente favorito la perpetuazione di fenomeni più o meno di nicchia che si rifanno in maniera più o meno indiretta al fascismo storico.

I “sinistri” sono stati capaci solo di inchinarsi a Washington e Bruxelles e di farsi la guerra sulla conquista di misere percentuali in chi già si sente di sinistra, ossia una percentuale sempre più ristretta della società, mentre la maggioranza manco va più a votare. Mai sentirete dire ai sinistri che bisogna distruggere l’imperialismo uscendo dalla NATO e dall’UE, i cardini del nuovo fascismo odierno.

Mai troverete una risposta in questi sinistri che in un momento drammatico come questo, in cui in Palestina si svolge un genocidio nell’ambito della terza guerra mondiale, non trovano niente di meglio che attaccare il PC. Si tratta solo di miserabili vermi, incapaci e venduti, che stanno dalla stessa parte di Gramellini e Mentana e predicano solo a parole un antifascismo “classico”, da passerella, favorendone di fatto la sopravvivenza, e, cosa ancor più grave, garantendo il consolidamento del fascismo nuovo, ossia quel regime totalitario capitalistico che ha ormai alienato la maggioranza della popolazione.

I compagni non ci caschino.