da Partito Comunista https://ift.tt/gyKrZ9A

GLI USA CONTINUANO A DESTABILIZZARE IL MONDO

Il mondo unipolare continua la sua battaglia contro il mondo multipolare e il loro più alto rappresentante cerca in ogni modo di destabilizzare il mondo intero, dopo aver sovvenzionato i neo-n4zisti in Ucraina e aver appoggiato militarmente l’occupante sionista nel genocidio del popolo palestinese, adesso arma massicciamente Taiwan nell’ambito fomentando la guerra fredda con la Cina ed un crescente clima di guerra in ogni parte del mondo.

Sempre lontano dai loro confini, gli USA alimentano venti di guerra in ogni parte del globo, cercando di affermare il loro predominio economico e militare, nonostante il mondo multipolare si rafforzi giorno dopo giorno; l’imperialismo statunitense cerca in ogni modo di contrastarlo e la loro ultima arma rimasta è quella della guerra. Infatti dopo i colloqui del Presidente Xi Jinping a San Francisco, gli USA hanno subito lanciato a Taiwan la produzione di massa del sistema missilistico antiaereo TS-2 (SAM), che dovrebbe essere schierato insieme al sistema missilistico Avenger, di fabbricazione americana, per la propria difesa aerea. Le forze armate di Taiwan prevedono, inoltre, di acquistare 30 lanciamissili mobili TS-2, 6 posti di controllo di combattimento, 6 stazioni radar e 246 missili di difesa aerea Sky Sword II, per un costo totale di 278 milioni di dollari, andando così ad alimentare i venti di guerra che si respirano in quella regione destabilizzandola ulteriormente e congelando di nuovo i rapporti tra Cina e USA.

Gli USA cercano di combattere il multipolarismo con i soli metodi che conoscono, destabilizzando e creando guerre in tutto il pianeta. È necessario sganciarsi dalla loro influenza e dalla loro occupazione il prima possibile. L’unica maniera concreta per ottenere ciò è sganciare il nostro paese dalle strutture imperialiste della NATO e dell’UE!