🔴 Basta tagliare sul futuro dei giovani: lo sport è un diritto di tutti
Tra i 400 e i 600 euro l’anno per far praticare uno sport a un figlio. Una cifra che, per chi già fatica ad arrivare a fine mese, diventa un muro insormontabile.
A Cesena vogliamo aprire una discussione seria su come restituire lo sport alle famiglie e ai quartieri. Da una parte si finanziano spese militari, dall’altra si lasciano sole le realtà sportive di base, che resistono solo grazie all’impegno gratuito di allenatori e volontari. Chiediamo che le istituzioni investano lì dove serve davvero: nella crescita e nella socialità dei giovani.
📅 Giovedì 26 novembre, ore 21.00
📍 Spazio Cesuola – via Ponte Abbadesse 451, Cesena
Un confronto aperto con operatori sociali, educatori e istruttori delle ASD del territorio, organizzato dal Partito Comunista di Cesena. La partecipazione è aperta a tutti: vieni a portare il tuo contributo.
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