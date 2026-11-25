🔴 Basta tagliare sul futuro dei giovani: lo sport è un diritto di tutti

Tra i 400 e i 600 euro l’anno per far praticare uno sport a un figlio. Una cifra che, per chi già fatica ad arrivare a fine mese, diventa un muro insormontabile.

A Cesena vogliamo aprire una discussione seria su come restituire lo sport alle famiglie e ai quartieri. Da una parte si finanziano spese militari, dall’altra si lasciano sole le realtà sportive di base, che resistono solo grazie all’impegno gratuito di allenatori e volontari. Chiediamo che le istituzioni investano lì dove serve davvero: nella crescita e nella socialità dei giovani.

📅 Giovedì 26 novembre, ore 21.00 📍 Spazio Cesuola – via Ponte Abbadesse 451, Cesena

Un confronto aperto con operatori sociali, educatori e istruttori delle ASD del territorio, organizzato dal Partito Comunista di Cesena. La partecipazione è aperta a tutti: vieni a portare il tuo contributo.