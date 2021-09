Nota ufficiale del CC del Partito Comunista.

• Lo sviluppo ed il rafforzamento della sanità pubblica sono l’universale fondamento per difendere la salute pubblica di un popolo e battere qualunque tipo di pandemia, come dimostrano la storia ed il presente delle esperienze socialiste.

• Nel nostro Paese da oltre trent’anni, governi di centro destra e di centro sinistra, e così il governo Conte ieri e Draghi oggi, hanno ridotto e continuano a ridurre pesantemente la sanità pubblica, a partire dalla drastica riduzione dei posti letto in ospedale, della medicina territoriale, di prossimità e di quella di base (ingredienti fondamentali per battere anche il Covid su cui chiediamo la certificazione di dati e statistiche).

• Come marxisti crediamo nell’analisi e nel processo scientifico convalidato, siamo altresì attenti analisti della torsione che il capitalismo globalizzato compie nella sua corsa sfrenata verso il profitto: brevetti, scelta geopolitica dei vaccini etc.

• Siamo contro il Green Pass in quanto strumento non atto alla difesa della salute pubblica, ma elemento divisivo, discriminatorio e grimaldello per aprire la stagione dei licenziamenti di massa nel nostro Paese. Il paradosso è che questo strumento è assente nei luoghi della massima concentrazione di persone come le ferrovie locali, le metropolitane ed i trasporti pubblici.

• Serve un piano straordinario per la difesa del lavoro, della sanità , dell’istruzione e dei trasporti pubblici anche in rapporto alla situazione pandemica.

• Serve un piano pubblico e gratuito per avere tamponi ed esami salivari per consentire un miglioramento della situazione economica, del lavoro e dell’istruzione.

* Si ricorda che è vietato pubblicare commenti e post sui social di diverso indirizzo dalla scelte del CC, massimo organismo dirigente. Che invece vanno propagandate, assieme a quelle del segretario generale.