Il discorso tenuto dal segretario generale Xi Jinping nel 100° anniversario della fondazione del PCC

Amici e compagni,

Oggi, primo luglio, è un grande e solenne giorno nella storia sia del Partito Comunista Cinese (PCC) che della nazione cinese. Ci riuniamo qui per unirci a tutti i membri del Partito e al popolo cinese di tutti i gruppi etnici in tutto il paese per celebrare il centenario del Partito, guardando indietro al glorioso viaggio che il Partito ha percorso in oltre 100 anni di lotta e guardando avanti alle brillanti prospettive il ringiovanimento della nazione cinese.

Per iniziare, mi permetta di estendere le mie congratulazioni a tutti i membri del Partito a nome del Comitato Centrale del PCC.

In questa occasione speciale, è mio onore dichiarare a nome del Partito e del popolo che attraverso i continui sforzi dell’intero Partito e dell’intera nazione, abbiamo realizzato il primo obiettivo centenario di costruire una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti. Ciò significa che abbiamo portato a una soluzione storica al problema della povertà assoluta in Cina, e ora stiamo marciando fiduciosi verso l’obiettivo del secondo centenario di trasformare la Cina in un grande paese socialista moderno a tutti gli effetti. Questo è un grande e glorioso risultato per la nazione cinese, per il popolo cinese e per il Partito Comunista Cinese!

Amici e compagni,

La nazione cinese è una grande nazione. Con una storia di oltre 5.000 anni, la Cina ha dato un contributo indelebile al progresso della civiltà umana. Dopo la guerra dell’oppio del 1840, tuttavia, la Cina fu gradualmente ridotta a una società semicoloniale e semifeudale e subì danni maggiori che mai. Il paese ha subito un’intensa umiliazione, il popolo è stato sottoposto a grande dolore e la civiltà cinese è stata fatta sprofondare nell’oscurità. Da quel momento, il ringiovanimento nazionale è stato il sogno più grande del popolo cinese e della nazione cinese.

Per salvare la nazione dal pericolo, il popolo cinese ha combattuto coraggiosamente. Mentre i nobili patrioti cercavano di riunire la nazione, il Movimento del Regno Celeste di Taiping, il Movimento di riforma del 1898, il Movimento Yihetuan e la Rivoluzione del 1911 sorsero uno dopo l’altro e furono escogitati una varietà di piani per garantire la sopravvivenza nazionale , ma tutto questo si è concluso con un fallimento. La Cina aveva urgente bisogno di nuove idee per guidare il movimento per salvare la nazione e una nuova organizzazione per radunare le forze rivoluzionarie.

Con il ruggito della Rivoluzione d’Ottobre russa del 1917, il marxismo-leninismo fu portato in Cina. Poi nel 1921, mentre il popolo cinese e la nazione cinese stavano attraversando un grande risveglio e il marxismo-leninismo si stava integrando strettamente con il movimento operaio cinese, nacque il Partito Comunista Cinese. La fondazione di un partito comunista in Cina è stato un evento epocale, che ha cambiato profondamente il corso della storia cinese nei tempi moderni, ha trasformato il futuro del popolo e della nazione cinesi e ha alterato il panorama dello sviluppo mondiale.

Fin dal giorno stesso della sua fondazione, il Partito ha fatto della ricerca della felicità per il popolo cinese e del ringiovanimento per la nazione cinese la sua aspirazione e missione. Tutta la lotta, il sacrificio e la creazione attraverso cui il Partito ha unito e guidato il popolo cinese negli ultimi cento anni sono state legate insieme da un unico tema fondamentale che porta al grande ringiovanimento della nazione cinese.

Per realizzare il ringiovanimento nazionale, il Partito ha unito e guidato il popolo cinese a combattere battaglie sanguinose con determinazione incrollabile, ottenendo un grande successo nella rivoluzione di nuova democrazia.

Attraverso la spedizione del nord, la guerra rivoluzionaria agraria, la guerra di resistenza contro l’aggressione giapponese e la guerra di liberazione, abbiamo combattuto la controrivoluzione armata con la rivoluzione armata, abbattendo le tre montagne dell’imperialismo, del feudalesimo e del capitalismo burocratico e stabilendo la Repubblica Popolare Cinese, che ha reso il popolo padrone del Paese. Abbiamo così assicurato l’indipendenza della nostra nazione e liberato il nostro popolo.

La vittoria della rivoluzione neo democratica ha posto fine alla storia della Cina come società semicoloniale e semifeudale, allo stato di totale disunione che esisteva nella vecchia Cina e a tutti i trattati iniqui imposti al nostro paese da potenze straniere e tutti i privilegi di cui godevano le potenze imperialiste in Cina. Ha creato le condizioni sociali fondamentali per realizzare il ringiovanimento nazionale.

Attraverso una lotta tenace, il Partito e il popolo cinese hanno mostrato al mondo che il popolo cinese si era alzato in piedi e che il tempo in cui la nazione cinese poteva essere vittima di prepotenze e abusi da parte di altri era finito per sempre.

Per realizzare il ringiovanimento nazionale, il Partito ha unito e guidato il popolo cinese nel tentativo di costruire una Cina più forte con uno spirito di autosufficienza, ottenendo un grande successo nella rivoluzione e nella costruzione socialista.

Portando avanti la rivoluzione socialista, abbiamo eliminato il sistema feudale sfruttatore e repressivo che era durato in Cina per migliaia di anni e stabilito il socialismo come nostro sistema di base. Nel processo di edificazione socialista, abbiamo superato la sovversione, il sabotaggio e la provocazione armata delle potenze imperialiste ed egemoniche, e abbiamo portato i cambiamenti sociali più estesi e profondi nella storia della nazione cinese. Questa grande trasformazione della Cina da paese povero e arretrato dell’Est con una grande popolazione a paese socialista ha posto le condizioni politiche fondamentali e le basi istituzionali necessarie per realizzare il ringiovanimento nazionale.

Attraverso una lotta tenace, il Partito e il popolo cinese hanno mostrato al mondo che il popolo cinese era capace non solo di smantellare il vecchio mondo, ma anche di costruirne uno nuovo, che solo il socialismo poteva salvare la Cina e che solo il socialismo con caratteristiche cinesi poteva svilupparsi Cina.

Per realizzare il ringiovanimento nazionale, il Partito ha unito e guidato il popolo cinese a liberare la mente e ad andare avanti, ottenendo un grande successo nella riforma, nell’apertura e nella modernizzazione socialista.

Abbiamo stabilito la linea di fondo del Partito per la fase primaria del socialismo, abbiamo portato avanti con decisione le riforme e l’apertura, superato i rischi e le sfide da ogni direzione, e fondato, sostenuto, salvaguardato e sviluppato il socialismo con caratteristiche cinesi, determinando così una svolta importante e dalla vasta portata nella storia del Partito dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Ciò ha permesso alla Cina di trasformarsi da un’economia pianificata altamente centralizzata a un’economia socialista di mercato traboccante di vitalità e da un paese in gran parte isolato a uno aperto al mondo esterno su tutta la linea. Ha inoltre consentito alla Cina di compiere il salto storico da un paese con forze produttive relativamente arretrate alla seconda economia più grande del mondo e di compiere la trasformazione storica dell’innalzamento del tenore di vita della sua gente dalla semplice sussistenza a un livello generale di moderata prosperità poi in definitiva di moderata la prosperità sotto tutti gli aspetti. Questi risultati hanno alimentato la spinta verso il ringiovanimento nazionale fornendo garanzie istituzionali impregnate di nuova energia, nonché le condizioni materiali per un rapido sviluppo.

Attraverso una lotta tenace, il Partito e il popolo cinese hanno mostrato al mondo che perseguendo la riforma e l’apertura, una mossa cruciale per rendere la Cina ciò che è oggi, la Cina con grandi balzi è diventata al passo con i tempi.

Per realizzare il ringiovanimento nazionale, il Partito ha unito e guidato il popolo cinese nel perseguire una grande lotta, un grande progetto, una grande causa e un grande sogno attraverso uno spirito di fiducia in se stessi, fiducia in se stessi e innovazione, ottenendo un grande successo per il socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era.

Dopo il 18° Congresso Nazionale del Partito, il socialismo con caratteristiche cinesi è entrato in una nuova era.

In questa nuova era, abbiamo sostenuto e rafforzato la leadership complessiva del Partito, assicurato l’attuazione coordinata del piano integrato delle cinque sfere e della strategia globale su quattro fronti, sostenuto e migliorato il sistema del socialismo con caratteristiche cinesi, modernizzato il sistema e la capacità della Cina di governo, è rimasto impegnato a esercitare un governo basato su regole sul Partito e ha sviluppato un solido sistema di regolamenti interni al partito. Abbiamo superato una lunga lista di grandi rischi e sfide, raggiunto il primo traguardo del centenario e stabilito i passi strategici per raggiungere il secondo traguardo del centenario. Tutte le conquiste storiche ei cambiamenti nella causa del Partito e del Paese hanno fornito alla causa del ringiovanimento nazionale istituzioni più solide, fondamenta materiali più solide e una fonte di ispirazione per prendere maggiori iniziative.

Attraverso una lotta tenace, il Partito e il popolo cinese hanno mostrato al mondo che la nazione cinese ha raggiunto l’enorme trasformazione da alzarsi in piedi e crescere prospera a diventare forte, e che il ringiovanimento nazionale della Cina è diventato un’inevitabilità storica.

Negli ultimi cento anni, il Partito ha unito e guidato il popolo cinese nello scrivere il capitolo più magnifico della storia millenaria della nazione cinese, incarnando lo spirito intrepido espresso da Mao Zedong quando scrisse:

“Le nostre menti si rafforzano per il sacrificio dei martiri, osando far risplendere il sole e la luna nel nuovo cielo». Il grande percorso che abbiamo aperto la strada, la grande causa che abbiamo intrapreso e le grandi conquiste che abbiamo realizzato nel secolo scorso entreranno negli annali dello sviluppo della nazione cinese e della civiltà umana.

Compagni e amici,

Cento anni fa, i pionieri del comunismo in Cina fondarono il Partito Comunista Cinese e svilupparono il grande spirito fondatore del Partito, che comprende i seguenti principi: sostenere la verità e gli ideali, rimanere fedeli alla nostra aspirazione originale e missione fondatrice, combattendo coraggiosamente senza paura del sacrificio, rimanendo leali al Partito e fedeli al popolo. Questo spirito è la fonte di forza del Partito.

Negli ultimi cento anni, il Partito ha portato avanti questo grande spirito fondativo. Attraverso le sue lunghe lotte, ha sviluppato una lunga serie di principi ispiratori per i comunisti cinesi e ha temperato un carattere politico distinto. Poiché la storia è andata avanti, lo spirito del Partito è stato tramandato di generazione in generazione. Continueremo a promuovere le nostre gloriose tradizioni ea sostenere la nostra eredità rivoluzionaria, in modo che il grande spirito fondatore del Partito sia sempre mantenuto vivo e portato avanti.

Compagni e amici,

Dobbiamo tutto ciò che abbiamo ottenuto negli ultimi cento anni agli sforzi concertati dei comunisti cinesi, del popolo cinese e della nazione cinese. I comunisti cinesi, con i compagni Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin e Hu Jintao come loro principali rappresentanti, hanno dato un contributo enorme e storico al ringiovanimento della nazione cinese. A loro esprimiamo il nostro massimo rispetto.

Prendiamo questo momento per custodire la memoria dei compagni Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Zhu De, Deng Xiaoping, Chen Yun e altri rivoluzionari veterani che hanno contribuito notevolmente alla rivoluzione, alla costruzione e alla riforma della Cina e alla fondazione, consolidamento e sviluppo del Partito Comunista Cinese; conserviamo la memoria dei martiri rivoluzionari che coraggiosamente hanno dato la vita per stabilire, difendere e sviluppare la Repubblica Popolare; conserviamo la memoria di coloro che hanno dedicato la loro vita alla riforma, all’apertura e alla modernizzazione socialista; e conserviamo la memoria di tutti gli uomini e le donne che hanno combattuto tenacemente per l’indipendenza nazionale e la liberazione del popolo nei tempi moderni. Il loro grande contributo alla nostra patria e alla nostra nazione sarà immortalato negli annali della storia e il loro nobile spirito vivrà per sempre nei cuori del popolo cinese.

Le persone sono i veri eroi, perché sono loro che creano la storia. A nome del Comitato Centrale del PCC, vorrei porgere i miei più alti rispetti ai lavoratori, agli agricoltori e agli intellettuali di tutto il paese; ad altri partiti politici, personaggi pubblici senza appartenenza partitica, organizzazioni popolari e personaggi patriottici di tutti i settori della società; a tutti i membri dell’Esercito Popolare di Liberazione, della Polizia Armata Popolare, della Polizia di Pubblica Sicurezza, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso; a tutti i lavoratori socialisti; e a tutti i membri del Fronte unico. Desidero porgere i miei sinceri saluti ai connazionali delle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, a Taiwan e ai cinesi d’oltremare. E vorrei esprimere la mia sincera gratitudine alle persone e agli amici di tutto il mondo che hanno mostrato amicizia al popolo cinese e comprensione e sostegno per gli sforzi della Cina in materia di rivoluzione, sviluppo e riforma.

Compagni e amici,

Sebbene la missione fondatrice del nostro Partito sia facile da definire, garantire che restiamo fedeli a questa missione è un compito più difficile. Imparando dalla storia, possiamo capire perché i poteri salgono e scendono. Attraverso lo specchio della storia, possiamo trovare dove ci troviamo attualmente e ottenere previsioni per il futuro. Guardando indietro ai 100 anni di storia del Partito, possiamo vedere perché abbiamo avuto successo in passato e come possiamo continuare ad avere successo in futuro. Ciò assicurerà di agire con maggiore determinazione e determinazione nel rimanere fedeli alla nostra missione fondante e nel perseguire un futuro migliore nel nuovo viaggio che ci attende.

Mentre ci impegniamo consapevolmente nell’imparare dalla storia per creare un futuro luminoso, dobbiamo tenere a mente quanto segue:

Dobbiamo sostenere la ferma direzione del Partito. Il successo della Cina dipende dal Partito. Gli oltre 180 anni di storia moderna della nazione cinese, i 100 anni di storia del Partito e gli oltre 70 anni di storia della Repubblica Popolare Cinese forniscono tutte ampie prove che senza il Partito Comunista Partito della Cina, non ci sarebbe una nuova Cina e nessun ringiovanimento nazionale. Il Partito è stato scelto dalla storia e dal popolo. La direzione del Partito è la caratteristica distintiva del socialismo con caratteristiche cinesi e costituisce la più grande forza di questo sistema. È il fondamento e la linfa vitale del Partito e del Paese, e il punto cruciale da cui dipendono gli interessi e il benessere di tutto il popolo cinese.

Nel cammino futuro, dobbiamo sostenere la leadership generale del Partito e continuare a rafforzarla. Dobbiamo essere profondamente consapevoli della necessità di mantenere l’integrità politica, pensare in termini generali, seguire il nucleo dirigente e mantenerci allineati con la leadership centrale del Partito. Dobbiamo rimanere fiduciosi nel percorso, nella teoria, nel sistema e nella cultura del socialismo con caratteristiche cinesi. Dobbiamo sostenere la posizione centrale del Segretario Generale nel Comitato Centrale del Partito e nel Partito nel suo insieme, e sostenere l’autorità del Comitato Centrale e la sua leadership centralizzata e unificata. Tenendo presente gli interessi più fondamentali del paese, dobbiamo rafforzare la capacità del Partito di condurre un governo sano, democratico e basato sulla legge e garantire che eserciti pienamente il suo ruolo fondamentale nel fornire una leadership generale e coordinare gli sforzi di tutte le parti.

Dobbiamo unire e guidare il popolo cinese a lavorare incessantemente per una vita migliore. Questo paese è la sua gente; le persone sono il paese. Mentre abbiamo combattuto per stabilire e consolidare la nostra leadership nel paese, abbiamo di fatto combattuto per guadagnare e mantenere il sostegno della gente. Il Partito ha nel popolo le sue radici, la sua linfa vitale e la sua fonte di forza. Il Partito ha sempre rappresentato gli interessi fondamentali di tutto il popolo cinese; sta con loro nella buona e nella cattiva sorte e condivide con loro un destino comune. Il Partito non ha interessi propri, non ha mai rappresentato alcun gruppo di interesse individuale, gruppo di potere o strato privilegiato. Ogni tentativo di dividere il Partito dal popolo cinese o di mettere il popolo contro il Partito è destinato a fallire. Gli oltre 95 milioni di membri del Partito e gli oltre 1,4 miliardi di cinesi non permetteranno mai che si verifichi uno scenario del genere.

Nel viaggio che ci attende, dobbiamo affidarci strettamente alle persone per creare la storia. Sostenendo lo scopo fondamentale del Partito di servire con tutto il cuore il popolo, staremo saldamente al suo fianco, implementeremo la linea di massa del Partito, rispetteremo la creatività del popolo e metteremo in pratica una filosofia di sviluppo incentrata sulla persona. Svilupperemo l’intero processo della democrazia popolare, tuteleremo l’equità e la giustizia sociale e risolveremo gli squilibri e le inadeguatezze nello sviluppo e le difficoltà ei problemi più urgenti che sono di grande preoccupazione per le persone. In tal modo, faremo progressi più notevoli e sostanziali verso il raggiungimento di uno sviluppo umano a tutto tondo e una prosperità comune per tutti.

Dobbiamo continuare ad adattare il marxismo al contesto cinese. Il marxismo è l’ideologia guida fondamentale su cui si fonda il nostro partito e il nostro paese; è l’anima stessa del nostro Partito e la bandiera sotto la quale si batte. Il Partito Comunista Cinese sostiene i principi fondamentali del marxismo e il principio della ricerca della verità dai fatti. Basandoci sulla realtà della Cina, abbiamo sviluppato approfondite intuizioni sulle tendenze del giorno, preso l’iniziativa nella storia e fatto esplorazioni scrupolose. Abbiamo così potuto continuare ad adattare il marxismo al contesto cinese e ai bisogni dei nostri tempi, e guidare il popolo cinese nel portare avanti la nostra grande rivoluzione sociale. A livello fondamentale, le capacità del nostro Partito e le forze del socialismo con caratteristiche cinesi sono attribuibili al fatto che il marxismo funziona.

Nel cammino futuro, dobbiamo continuare a sostenere il marxismo-leninismo, il pensiero di Mao Zedong, la teoria di Deng Xiaoping, la teoria dei tre rappresentanti e la prospettiva scientifica sullo sviluppo, e attuare pienamente il pensiero sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era. Dobbiamo continuare ad adattare i principi fondamentali del marxismo alle realtà specifiche della Cina e alla sua raffinata cultura tradizionale. Useremo il marxismo per osservare, comprendere e guidare le tendenze dei nostri tempi e continuare a sviluppare il marxismo della Cina contemporanea e nel 21° secolo.

Dobbiamo sostenere e sviluppare il socialismo con caratteristiche cinesi. Dobbiamo seguire la nostra strada: questo è il fondamento su cui si fondano tutte le teorie e le pratiche del nostro Partito. Inoltre, è la conclusione storica che il nostro Partito ha tratto dalle sue lotte nell’ultimo secolo. Il socialismo con caratteristiche cinesi è una conquista fondamentale del Partito e del popolo, forgiata attraverso innumerevoli difficoltà e grandi sacrifici, ed è per noi la strada giusta per raggiungere il ringiovanimento nazionale. Poiché abbiamo sostenuto e sviluppato il socialismo con caratteristiche cinesi e guidato un progresso coordinato in termini materiali, politici, etici culturali, sociali ed ecologici, abbiamo aperto la strada a un percorso di modernizzazione nuovo e unicamente cinese e creato un nuovo modello per il progresso umano.

Nel futuro, dobbiamo aderire alla teoria, alla linea e alla politica di base del Partito e attuare il piano integrato delle cinque sfere e la strategia globale su quattro fronti. Dobbiamo approfondire la riforma e l’apertura a tutti i livelli, radicare il nostro lavoro in questa nuova fase di sviluppo, applicare pienamente e fedelmente la nuova filosofia di sviluppo e promuovere un nuovo modello di sviluppo. Dobbiamo promuovere uno sviluppo di alta qualità e rafforzare la forza del nostro paese nella scienza e nella tecnologia. Dobbiamo garantire che siano le nostre persone a guidare il paese, a continuare a governare in base allo stato di diritto e a sostenere i valori fondamentali del socialismo. Dobbiamo garantire e migliorare il benessere pubblico nel corso dello sviluppo, promuovere l’armonia tra l’umanità e la natura e compiere passi ben coordinati per rendere il nostro popolo prospero, la nostra nazione forte e il nostro paese bello.

La nazione cinese ha promosso una splendida civiltà in oltre 5.000 anni di storia. Il Partito ha anche acquisito una vasta esperienza attraverso i suoi sforzi negli ultimi 100 anni e durante più di 70 anni di governo. Allo stesso tempo, siamo anche ansiosi di imparare quali lezioni possiamo dai risultati di altre culture e accogliamo con favore suggerimenti utili e critiche costruttive. Tuttavia, non accetteremo predicazioni ipocrite da parte di coloro che sentono di avere il diritto di darci lezioni. Il Partito e il popolo cinese continueranno ad avanzare fiduciosi a grandi passi avanti lungo il percorso che abbiamo scelto per noi stessi, e faremo in modo che il destino dello sviluppo e del progresso della Cina rimanga saldamente nelle nostre mani.

Dobbiamo accelerare la modernizzazione della difesa nazionale e delle forze armate. Un paese forte deve avere un esercito forte, poiché solo così può garantire la sicurezza della nazione. Nel momento in cui è stato impegnato in una lotta violenta, il Partito è arrivato a riconoscere l’inconfutabile verità che deve comandare le armi e costruire un proprio esercito popolare. L’esercito popolare ha realizzato risultati indelebili per conto del Partito e del popolo. È un pilastro forte per salvaguardare il nostro paese socialista e preservare la dignità nazionale, e una forza potente per proteggere la pace nella nostra regione e oltre.

Nel cammino futuro, dobbiamo attuare pienamente il pensiero del Partito sul rafforzamento delle forze armate nella nuova era, nonché la nostra strategia militare per la nuova era, mantenere la leadership assoluta del Partito sulle forze armate popolari e seguire un percorso cinese verso lo sviluppo militare . Adotteremo misure globali per rafforzare la lealtà politica delle forze armate, per rafforzarle attraverso la riforma e la tecnologia e la formazione di personale competente e per gestirle in conformità con la legge. Eleveremo le forze armate del nostro popolo a standard di livello mondiale in modo da essere dotati di maggiore capacità e mezzi più affidabili per salvaguardare la nostra sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo.

Dobbiamo continuare a lavorare per promuovere la costruzione di una comunità umana con un futuro condiviso. Pace, concordia e armonia sono idee che la nazione cinese ha perseguito e portato avanti per più di 5.000 anni. La nazione cinese non porta nei suoi geni tratti aggressivi o egemonici. Il Partito ha a cuore il futuro dell’umanità e desidera andare avanti in tandem con tutte le forze progressiste in tutto il mondo. La Cina ha sempre lavorato per salvaguardare la pace nel mondo, contribuire allo sviluppo globale e preservare l’ordine internazionale.

Nel cammino futuro, rimarremo impegnati a promuovere la pace, lo sviluppo, la cooperazione e il mutuo vantaggio, a una politica estera di pace indipendente e a un percorso di sviluppo pacifico. Lavoreremo per costruire un nuovo tipo di relazioni internazionali e una comunità umana con un futuro condiviso, promuovere lo sviluppo di alta qualità della ‘Belt and Road Initiative’ attraverso sforzi congiunti e utilizzare i nuovi risultati della Cina nello sviluppo per fornire al mondo nuove opportunità. Il Partito continuerà a lavorare con tutti i paesi ei popoli amanti della pace per promuovere i valori umani condivisi di pace, sviluppo, equità, giustizia, democrazia e libertà. Continueremo a sostenere la cooperazione piuttosto che il confronto, ad aprire piuttosto che chiudere le nostre porte e a concentrarci sui vantaggi reciproci invece che sui giochi a somma zero. Ci opporremo all’egemonia e alla politica di potere e ci impegneremo a far girare le ruote della storia verso orizzonti luminosi.

Noi cinesi siamo un popolo che difende la giustizia e non si lascia intimidire dalle minacce della forza. Come nazione, abbiamo un forte senso di orgoglio e fiducia. Non abbiamo mai maltrattato, oppresso o soggiogato la gente di nessun altro paese, e mai lo faremo. Allo stesso modo, non permetteremo mai a nessuna forza straniera di prevaricare, opprimerci o soggiogarci. Chiunque tenti di farlo si troverà in rotta di collisione con una grande muraglia d’acciaio forgiata da oltre 1,4 miliardi di cinesi.

Dobbiamo portare avanti una grande lotta con molte caratteristiche contemporanee. Avere il coraggio di combattere e la forza d’animo di vincere è ciò che ha reso il nostro Partito invincibile. Realizzare il nostro grande sogno richiederà duro lavoro e perseveranza. Oggi siamo più vicini, più fiduciosi e più capaci che mai di realizzare l’obiettivo del ringiovanimento nazionale. Ma dobbiamo essere preparati a lavorare più duramente che mai per arrivarci.

Durante il viaggio dobbiamo dimostrare una maggiore vigilanza ed essere sempre preparati a potenziali pericoli, anche in tempi di calma. Dobbiamo adottare un approccio olistico alla sicurezza nazionale che equilibri gli imperativi di sicurezza e sviluppo e implementare la strategia di ringiovanimento nazionale in un contesto più ampio dei cambiamenti avvenuti una volta ogni secolo nel mondo. Dobbiamo acquisire una piena comprensione delle nuove caratteristiche e delle esigenze derivanti dal cambiamento della principale contraddizione nella società cinese e delle nuove questioni e sfide derivanti da un complicato contesto internazionale. Dobbiamo essere sia coraggiosi che abili nel portare avanti la nostra lotta, forgiando nuovi percorsi e costruendo nuovi ponti ovunque sia necessario per portarci oltre tutti i rischi e le sfide.

Dobbiamo rafforzare la grande unità del popolo cinese. Nel corso delle nostre lotte del secolo scorso, il Partito ha sempre posto il fronte unico in una posizione di rilievo. Abbiamo costantemente consolidato e sviluppato il più ampio fronte unito possibile, unito tutte le forze che possono essere unite, mobilitato tutti i fattori positivi che possono essere mobilitati, e unito tutte le forze possibili per gli sforzi collettivi. Il fronte unito patriottico è un mezzo importante per il Partito per unire tutti i figli e le figlie della nazione cinese, sia in patria che all’estero, dietro l’obiettivo del ringiovanimento nazionale.

Nel cammino futuro, dobbiamo garantire una grande unità e solidarietà ed equilibrare comunanza e diversità. Dovremmo rafforzare la guida teorica e politica, costruire un ampio consenso, riunire le menti più brillanti ed espandere il terreno comune e la convergenza degli interessi, in modo che tutti i cinesi, sia in patria che all’estero, possano concentrare la loro ingegnosità ed energia sullo stesso obiettivo e si uniscono come una potente forza per realizzare il ringiovanimento nazionale.

Dobbiamo continuare a portare avanti il nuovo grande progetto di costruzione del Partito. Un segno distintivo che distingue il Partito Comunista Cinese dagli altri partiti politici è il suo coraggio nell’intraprendere l’autoriforma. Una ragione importante per cui il Partito rimane così vitale e vibrante nonostante abbia subito così tante prove e tribolazioni è che pratica un’efficace autocontrollo e un’autogoverno pieno e rigoroso. Ha così saputo rispondere adeguatamente ai rischi e alle prove dei diversi periodi storici, per assicurarsi di rimanere sempre all’avanguardia dei tempi anche quando profondi cambiamenti stanno attraversando il panorama globale e per rimanere salda come la spina dorsale della nazione in tutto il il processo di affrontare vari rischi e sfide in patria e all’estero.

Nel viaggio che ci aspetta, dobbiamo tenere ben presente il vecchio adagio che ci vuole un buon fabbro per fare un buon acciaio. Dobbiamo dimostrare una maggiore consapevolezza politica del fatto che l’autogoverno pieno e rigoroso è un viaggio senza fine. Con il rafforzamento del Partito politicamente come nostro principio generale, dobbiamo continuare a portare avanti il ??nuovo grande progetto di costruzione del Partito nella nuova era.

Dobbiamo rafforzare il sistema organizzativo del Partito, lavorare duramente per formare funzionari di alto livello che abbiano sia integrità morale che competenza professionale, rimanere impegnati a migliorare la condotta del Partito, sostenere l’integrità e combattere la corruzione e sradicare tutti gli elementi che potrebbero danneggiare l’avanzata organizzazione del Partito. natura e purezza e tutti i virus che potrebbero erodere la sua salute.

Dobbiamo assicurarci che il Partito conservi la sua essenza, colore e carattere, e fare in modo che serva sempre come forte nucleo dirigente nel corso della difesa e dello sviluppo del socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era.

Compagni e amici,

Rimarremo fedeli alla lettera e allo spirito del principio di Un Paese, Due Sistemi, in base al quale il popolo di Hong Kong amministra Hong Kong e il popolo di Macao amministra Macao, entrambi con un alto grado di autonomia. Faremo in modo che il governo centrale eserciti la giurisdizione generale su Hong Kong e Macao e implementerà i sistemi legali e i meccanismi di applicazione per le due regioni amministrative speciali per salvaguardare la sicurezza nazionale. Pur proteggendo la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina, garantiremo la stabilità sociale a Hong Kong e Macao e manterremo prosperità e stabilità durature nelle due regioni amministrative speciali.

Risolvere la questione di Taiwan e realizzare la completa riunificazione della Cina è una missione storica e un impegno incrollabile del Partito Comunista Cinese. È anche un’aspirazione condivisa da tutti i figli e le figlie della nazione cinese. Sosterremo il principio di una sola Cina e il Consenso del 1992 e promuoveremo la riunificazione nazionale pacifica. Tutti noi, compatrioti su entrambi i lati dello stretto di Taiwan, dobbiamo unirci e andare avanti all’unisono. Dobbiamo intraprendere un’azione risoluta per sconfiggere completamente qualsiasi tentativo di “indipendenza di Taiwan” e lavorare insieme per creare un futuro luminoso per il ringiovanimento nazionale. Nessuno dovrebbe sottovalutare la risolutezza, la volontà e la capacità del popolo cinese di difendere la propria sovranità nazionale e integrità territoriale.

Compagni e amici,

Il futuro appartiene ai giovani e in loro risiedono anche le nostre speranze. Un secolo fa, un gruppo di giovani progressisti teneva alta la fiaccola del marxismo e cercava assiduamente in quegli anni bui il modo per ringiovanire la nazione cinese. Da allora, sotto la bandiera del Partito Comunista Cinese, generazione dopo generazione di giovani cinesi hanno dedicato la loro giovinezza alla causa del Partito e del popolo, rimanendo all’avanguardia nel tentativo di ringiovanire la nazione.

Nella nuova era, i nostri giovani dovrebbero fare della loro missione di contribuire al ringiovanimento nazionale e aspirare a diventare più orgogliosi, fiduciosi e sicuri nella loro identità di popolo cinese le in modo che possano essere all’altezza della promessa della loro giovinezza e delle aspettative dei nostri tempi, del nostro Partito e del nostro popolo.

Compagni e amici,

Un secolo fa, al momento della sua fondazione, il Partito Comunista Cinese contava poco più di 50 iscritti. Oggi, con più di 95 milioni di membri in un paese di oltre 1,4 miliardi di persone, è il più grande partito di governo del mondo e gode di un’enorme influenza internazionale.

Un secolo fa, la Cina era in declino e stava svanendo agli occhi del mondo. Oggi, l’immagine che presenta al mondo è quella di una nazione fiorente che sta avanzando con uno slancio inarrestabile verso il ringiovanimento.

Nel secolo scorso, il Partito Comunista Cinese ha ottenuto straordinari risultati storici a favore del popolo. Oggi sta radunando e guidando il popolo cinese in un nuovo viaggio verso la realizzazione del secondo traguardo del centenario.

A tutti i membri del Partito,

Il Comitato Centrale invita tutti voi a rimanere fedeli alla missione fondatrice del nostro Partito ea rimanere saldi nei vostri ideali e convinzioni. Agendo per lo scopo del Partito, dovresti sempre mantenere stretti legami con le persone, entrare in empatia e lavorare con loro, stare con loro nei momenti buoni e cattivi e continuare a lavorare instancabilmente per realizzare le loro aspirazioni per una vita migliore e per portare ancora maggiore gloria al Partito e al popolo.

Compagni e amici,

Oggi, a cento anni dalla sua fondazione, il Partito Comunista Cinese è ancora al suo apice ed è determinato come sempre a raggiungere una grandezza duratura per la nazione cinese. Guardando indietro al cammino che abbiamo percorso e al cammino che ci attende, è certo che con la ferma direzione del Partito e la grande unità del popolo cinese di tutte le etnie, raggiungeremo l’obiettivo di costruire un grande paese socialista moderno a tutti gli effetti e realizzare il sogno cinese di ringiovanimento nazionale.

Viva il nostro grande, glorioso e corretto Partito!

Lunga vita al nostro grande, glorioso ed eroico popolo!