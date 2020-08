22.07.2020

Cari compagni, stiamo scrivendo per informarvi che il Partito Comunista di Turchia terrà il 13 ° Congresso del Partito il 9 agosto 2020.

Il 13 ° Congresso del TKP si svolgerà in condizioni di pandemia e, soprattutto, in un momento in cui “il parassitismo e la decadenza” dell’imperialismo / capitalismo, riferito alla grande analisi di Lenin, sono diventati evidenti di fronte a grandi masse, in quasi tutti i paesi.

In Turchia e in molti altri paesi, numerose persone hanno perso la vita per niente. L’avidità e la competizione tra i capitalisti hanno provocato la perdita di innumerevoli vite.

Il Congresso coincide con il centenario della fondazione del TKP a Bakù nel 1920, un anno dopo la fondazione dell’Internazionale comunista e subito dopo il Congresso dei Popoli d’Oriente a Bakù . L’anno 1920 ebbe un significato storico, poiché fu l’anno di fondazione per molti dei nostri partiti comunisti fratelli.

Onoreremo i cento anni di sforzi dei nostri compagni, concentrandoci sul rafforzamento dell’impostazione rivoluzionaria nei nostri ranghi. Ci stiamo attrezzando per un Partito più influente, più forte e più grande.

Stiamo anche facendo una richiesta radicale a tutti i nostri amici di abbandonare l’opposizione borghese che è diventata una cattiva imitazione del potere dominante e di unirsi ai nostri ranghi. Quindi il tema del 13 ° Congresso della TKP sarà “Partito rivoluzionario, Partito per la rivoluzione, nel suo centesimo anniversario”

La Turchia ha bisogno di un partito comunista più forte. Ci impegniamo a compiere ogni sforzo per raggiungerlo.

Compagni, poiché organizzeremo il Congresso in condizioni compromesse, non saremo in grado di ospitare delegazioni internazionali. Tuttavia, apprezzeremo i vostri messaggi di saluto per questo importante momento della lotta del nostro Partito.

Con saluti da compagni

Partito Comunista di Turchia

Dipartimento delle relazioni internazionali

Messaggio di saluto del Partito Comunista (Italia) al 13° Congresso del Partito Comunista di Turchia (TKP)

Cari compagni e compagne,

l’Ufficio Politico del Partito Comunista (Italia) saluta calorosamente e fraternamente il 13° Congresso del TKP e il Centenario della fondazione nel 1920, del Partito Comunista di Turchia.

Il TKP fondato dalla volontà della classe operaia e del popolo lavoratore della Turchia costituisce parte integrante del Movimento Comunista Internazionale.

Vi assicuriamo che ci troverete al vostro fianco nella fortezza della dura lotta di classe, contribuendo con tutte le nostre forze al rafforzamento dell’indirizzo strategico rivoluzionario del Movimento Comunista Internazionale per la vittoria del Socialismo-Comunismo.

Siamo fieri dei rapporti di fratellanza tra i nostri Partiti.

Cari compagni e compagne,

il Partito Comunista (Italia) è il partito della classe operaia e dei lavoratori del nostro paese. Il suo obbiettivo è la presa del potere politico, l’abbattimento del sistema di sfruttamento capitalista e la costruzione della società socialista – comunista, la società che si basa sul potere della classe operaia e del popolo lavoratore, sulla socializzazione dei mezzi di produzione, sulla pianificazione scientifica e centralizzata della produzione mettendo al centro del nuovo sistema sociale il benessere economico/ sociale e lo sviluppo culturale del popolo lavoratore e non i profitti di una ristretta cerchia di capitalisti e della classe borghese. Le nostre analisi partono e si basano sul conflitto fondamentale tra capitale e lavoro.

Nel contesto dell’attuale fase del capitalismo monopolistico, la fase dell’imperialismo, diventa strategico operare per una alleanza sociale tra la classe operaia e il ceto medio proletarizzato.

E’ certo che dopo l’emergenza sanitaria di Covid-19 che ha colpito i paesi del globo accelerando e intensificando la profonda e già presente crisi capitalistica, una tremenda ondata di politiche antioperaie e antipopolari colpirà le masse popolari in tutto il mondo.

Le risposte economiche dei grandi stati del capitalismo monopolistico globalizzato e delle sue istituzioni( in primis USA-Unione Europea-NATO) sono e saranno a favore del grande capitale e contro i popoli.

Lottiamo con tutte le nostre forze per la costruzione di un movimento popolare di lotta per l’uscita del nostro paese dall’UE, dalla NATO, per la cacciata delle basi USA di guerra dal nostro territorio e per il richiamo immediato di tutte le missioni militari italiane dall’estero.

La risposta più dirompente non avrà utilità se non sarà collegata e indirizzata all’obbiettivo giusto,attuale e necessario della rottura rivoluzionaria in direzione socialista.

Vi auguriamo buon esito e successo dei lavori del vostro 13° Congresso e il conseguimento degli obbiettivi ideologici, politici e organizzativi preposti basati sui principi del Marxismo – Leninismo e dell’Internazionalismo Proletario.

Viva il 13° Congresso e il Centenario del glorioso TKP

Viva il Marxismo – Leninismo e l’Internazionalismo Proletario

Socialismo o Barbarie!

Proletari di tutti i paesi, unitevi!

PARTITO COMUNISTA (ITALIA)