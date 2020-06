2 Giugno ore 11:00

MOBILITAZIONE IN TUTTA ITALIA

CONTRO IL GOVERNO PD-M5S

L’ALTRA OPPOSIZIONE – QUELLA VERA

LA REPUBBLICA AI LAVORATORI

Per tutti tutti i #LAVORATORI in difficoltà che ancora non hanno percepito la cassa integrazione o perché costretti a lavorare in luoghi insicuri.

Per tutti i #precari che hanno perso il lavoro o per le difficoltà che troveranno gli stagionali e i disoccupati.

LAVORARE MENO, LAVORARE TUTTI, VIVERE MEGLIO

Per le piccole partite IVA, piccoli commercianti e artigiani e professionisti totalmente abbandonati dal governo.

Per tutti gli #invisibili.

ECCO LE PIAZZE:

Piemonte – TORINO – Piazza della Vittoria

Lombardia – MILANO – Piazza ospedale Maggiore Niguarda

Liguria – SAVONA – Piazza del Brandale

Trentino – TRENTO – Piazza Pasi

Veneto – BELLUNO – Piazza dei Martiri * (ORE15)

Friuli – UDINE – Piazza della Libertà

Emilia Romagna – BOLOGNA – Piazza XX Settembre

Toscana – FIRENZE – Piazza Dalmazia

Toscana – LIVORNO – Piazza della Repubblica

Marche – ANCONA – Piazza Roma

Umbria – TERNI – Piazza Tacito

Lazio – ROMA – Piazza San Silvestro

Abruzzo – PESCARA – Largo della Madonnina (Ponte del Mare)

Campania – NAPOLI – Piazza Porta Capuana

Basilicata – POTENZA – Piazza Mario Pagano

Puglia – BARI – Piazza Garibaldi

Calabria – REGGIO CALABRIA – Piazza Italia

Sicilia – PALERMO – Piazza Verdi

Sardegna – SASSARI – Piazza Azuni

FUORI DA UNIONE EUROPEA, EURO E NATO