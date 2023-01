from Partito Comunista https://ift.tt/big2OFM

102° ANNIVERSARIO NASCITA PARTITO COMUNISTA D’ITALIA

Il 21 Gennaio del 1921 nasceva a Livorno il Partito Comunista d’Italia, nato dalla scissione del Partito Socialista Italiano.

Comincia la grande storia del Partito dei lavoratori italiani.

Il Partito che ha visto, grandi uomini e grandi donne di questo Paese dare la vita, prima contro il fascismo in Italia e non solo, un Partito che ha resistito in clandestinità, poi protagonista della Resistenza italiana, nel dopoguerra con l’emancipazione della classe operaia, nello sviluppo del Paese e nelle lotte contro il grande capitale. per diventare il più grande partito comunista dell’occidente.

Da Gramsci a Togliatti, passando per i tanti dirigenti e i milioni di militanti che il partito ha avuto.

Una grande storia che non può e non deve finire.

Il Partito Comunista oggi deve tornare ad essere il punto di riferimento del Popolo italiano e deve fare fronte comune con altre forze per fare fuori chi oggi governa l’Italia per portarla fuori dall’Unione Europea e dalla NATO.

ROMA, TEATRO FLAVIO Via Crescimbeni 19

21 Gennaio Ore 17.00

Con Marco Rizzo Segretario Partito Comunista

Alberto Lombardo Direttore La Riscossa

Nicholas Gabrielli Federazione Gioventù Comunista

Sarà presente Zou Jianjun, Consigliere dell’Ambasciata Cinese.