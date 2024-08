ELON MUSK SI UNISCE AGLI ATTACCHI A USA, 14 2002,…

da Partito Comunista https://ift.tt/IUNRLp8

ELON MUSK SI UNISCE AGLI ATTACCHI A MADURO!

Elon Musk attacca il neo eletto presidente Nicolas Maduro e il risultato delle elezioni venezuelane, accusandolo di brogli e interferendo quindi con il processo democratico e sovrano del Venezuela. Musk sostiene che ci sia una palese violazione del diritto internazionale che richiederebbe indagini approfondite.

Un copione già collaudato: quando non vincono le opposizioni supportate dagli USA, allora si grida ai brogli e si tenta il golpe, si manipolano le immagini e si lasciano passare i buoni per i cattivi e viceversa.

È già successo proprio in Venezuela, tra l’11 e il 14 aprile del 2002, quando furono proprio le rivolte popolari e il sostegno di quella parte di esercito che non si era venduta alle sirene statunitensi a far fallire il golpe e a riportare Chavez alla guida del paese. Il popolo venezuelano aveva vinto ancora una volta.

Tornando ai nostri giorni, le elezioni in Venezuela hanno lasciato l’amaro in bocca all’imperialismo yankee. Elon Musk ha pubblicato ripetuti attacchi al presidente eletto Nicolas Maduro direttamente dal suo profilo X, incitando al golpe in Venezuela e minacciando addirittura di bombardare Maduro e di buttarlo in un carcere di massima sicurezza a Guantanamo.

Elon Musk, oltre ad essere tra gli uomini più ricchi al mondo, supporta attraverso “Starlink” il complesso militare USA, di cui è ormai parte integrante, e utilizza la sua piattaforma X (l’ex Twitter) per manipolare la realtà e l’opinione pubblica all’interno del Venezuela, dove la sua piattaforma è aperta e disponibile a tutti i cittadini… ma il Venezuela non era una dittatura?

