24 1929 1974…

da Partito Comunista https://ift.tt/mq4AX2H

24 agosto 1929 nasce Yasser Arafat, massimo esponente della causa Palestinese.

Mandela dichiarò: “Ho tre amici nel mondo, e sono Yasser Arafat, Mu’ammar Gheddafi e Fidel Castro”.

Personaggio sicuramente controverso, massimo esponente della causa dell’autodeterminazione per lo Stato palestinese .

Era il 1974 quando si presento’ al Palazzo di Vetro dell’ONU indossando l’uniforme militare e l’emblematica kefiah a scacchi sul capo. In una mano teneva un ramoscello d’ulivo, nell’altra il fodero del ”fucile dei combattenti della liberta”’. Parlando all’Assemblea Generale, Arafat ricordo’ le radici della questione palestinese, ribadi’ le ragioni guerriglia contro Israele, si appello’ al principio dell’autodeterminazione dei popoli. Era la prima volta che un rappresentante di un’organizzazione non governativa parlava ad una sessione generale dell’Onu Un lungo applauso accompagno’, allora come oggi, le sue parole. Il leader dell’Olp entrava definitivamente nel cuore della sua gente e la questione palestinese irrompeva in quello della diplomazia mondiale. Poche settimane dopo, le Nazioni Unite riconobbero il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione.

Rimasta nella storia la frase.

«Oggi sono venuto con un ramoscello di ulivo e un fucile da combattente per la libertà. Non lasciate che il ramoscello d’ulivo cada dalla mia mano».