L’UNIONE EUROPEA E’ CONTRO I POPOLI IL GOVERNO CONTE E’ COMPLICE

L’Unione Europea si dimostra ulteriormente nemica dei popoli.

L’altra sera il Consiglio europeo, l’organo dell’Unione Europea che comprende i capi di stato e di governo, ha approvato la creazione di un “Fondo europeo per la ripresa” che dovrebbe aiutare gli stati membri a contrastare meglio il coronavirus. La misura approvata però non è altro che una versione “light” del MES,cioè che ogni paese avrà diritto di chiedere un finanziamento pari al 2 per cento del proprio PIL (per l’Italia circa 35 miliardi di euro). Questi soldi potranno essere spesi nel sostegno “diretto o indiretto” ai propri sistemi sanitari. Questi soldi non saranno ovviamente a fondo perduto, ma andranno a indebitare ulteriormente lo stato e il popolo italiano con l’Europa, senza tenere conto che i 35 miliardi ai quali potremmo attingere non saranno minimamente sufficienti a contrastare l’emergenza Covid-19.

Il governo quindi ha fatto e firmato tutto il contrario di ciò che aveva promesso durante i vari decreti esposti alla televisione e non si è imposto sulle misure che avrebbero potuto essere favorevoli alla nostra situazione, infatti sui recovery bond non è stato deciso ancora nulla e gli eurobond tanto promossi da Conte sono stati bocciati dal parlamento europeo.

Questo governo fino ad oggi è stato completamente inadeguato alla lotta contro il coronavirus non attuando le misure di sicurezza minime per i lavoratori e i cittadini e lasciando ogni decisione finanziaria all’Europa.

Già da tempo avevamo denunciato che tutte queste misure a sfavore dell’Italia sarebbero arrivate, il governo Conte ne è complice.

