Dichiarazione congiunta dei partiti comunisti e dei lavoratori in occasione del 150° anniversario della nascita di V.I. Lenin

Onoriamo il grande leader rivoluzionario V.I. Lenin, siamo impegnati a continuare il suo lavoro! I Partiti Comunisti e Operai, che firmano insieme questa Dichiarazione congiunta, vogliono anche in questo modo onorare un grande rivoluzionario e teorico del socialismo scientifico, Vladimir Ilyich Lenin, poiché il 22 aprile ricorre il 150° anniversario della sua nascita.

Soprattutto nelle condizioni attuali e mentre la pandemia di CoVID-19 si sta diffondendo, dimostrando tragicamente le grandi carenze dei sistemi sanitari nei paesi capitalisti, nonché la natura antisociale e parassitaria del sistema capitalistico, di fronte alla nuova crisi, il cui peso verrà nuovamente caricato sulle spalle dei lavoratori, la natura aggressiva del capitalismo e l’escalation delle competizioni imperialiste, che rappresentano nuovi pericoli per la pace e i popoli, sentiamo un bisogno ancora maggiore di fare riferimento alla fisionomia storica del V.I. Lenin. Una personalità che ha dedicato la sua vita alla causa della classe operaia e degli altri strati popolari, alla lotta per l’abolizione dello sfruttamento e la costruzione della società socialista.

Onoriamo V.I. Lenin come fondatore del moderno partito della classe operaia, il “partito di un nuovo tipo”, che era con forza separato dall’opportunismo e dal tradimento dei vecchi partiti socialdemocratici. Tale era il Partito bolscevico, in prima linea nella lotta di classe del proletariato e degli altri strati oppressi della Russia. Il partito di Lenin condusse alla vittoria la classe operaia russa rovesciando le classi sfruttatrici e stabilendo la dittatura del proletariato, il governo degli operai e dei contadini, al servizio degli interessi dei molti, sfruttati e oppressi. V.I. Lenin definì e diede forma al ruolo guida del Partito Comunista, non solo nell’affermare il potere dei lavoratori, ma anche nel costruire il socialismo.

Onoriamo V.I. Lenin come teorico che, tenendo conto della particolare realtà, sviluppò ulteriormente le parti costitutive del marxismo, cioè filosofia, economia politica e comunismo scientifico. Come oppositore di qualsiasi distorsione opportunistica e revisionista della teoria e della pratica rivoluzionarie, del dogmatismo, del settarismo e delle illusioni parlamentari.

Le sue opere, come Cosa sono gli amici del popolo e come combattono i socialdemocratici, Lo sviluppo del capitalismo in Russia, Che fare, Due tattiche della socialdemocrazia nella Rivoluzione democratica, Materialismo ed empiriocriticismo, Marxismo e revisionismo, Il crollo della seconda internazionale, Il socialismo e la guerra, Sulla parola d’ordine degli Stati Uniti d’Europa, L’imperialismo, fase suprema del capitalismo, Stato e rivoluzione, Le tesi di aprile, Estremismo: malattia infantile del comunismo, I compiti immediati del governo sovietico e La grande iniziativa sono pietre miliari per la diffusione e lo sviluppo del marxismo e della lotta rivoluzionaria. Nel complesso, il prezioso lavoro teorico di Lenin è ancora attuale ed è un faro per l’educazione e l’azione ideologico-politica di ogni nuova generazione di rivoluzionari.

Onoriamo V.I. Lenin come leader della Grande Rivoluzione Socialista di Ottobre, che circa un secolo fa ha scosso l’umanità, la rivoluzione vittoriosa che ha illuminato il potere della lotta di classe, il potere degli sfruttati e degli oppressi quando prendono in mano i loro interessi e gira la ruota della Storia in avanti, nella direzione della liberazione sociale, la fiamma dell’Ottobre, che ha portato e accelerato l’istituzione di una serie di partiti dei comunisti e operai rivoluzionari. Lenin aveva un’intelligente capacità strategica e ha abilmente gestito le alleanze, abilità che ha dedicato alla causa della rivoluzione socialista.

Onoriamo V.I. Lenin come leader del primo stato socialista del mondo, che per la prima volta stabilì il potere dei lavoratori basato su nuove istituzioni rivoluzionarie, come i Soviet, ponendo il funzionamento economico della società su una nuova base, la base del soddisfacimento delle esigenze attuali del popolo e lo sviluppo libero e multiforme di tutte le persone, non il profitto di pochi. L’URSS, il primo stato socialista al mondo, realizzato con il contributo speciale di V.I. Lenin, ha raggiunto nuovi risultati economici, sociali, politici e culturali senza precedenti per la classe operaia e gli strati popolari più ampi, che hanno avuto un profondo effetto sugli sviluppi progressivi storici in tutto il mondo. È stato un supporto per i popoli nella lotta per il socialismo e la pace.

Onoriamo V.I. Lenin come grande internazionalista, il leader che ha alzato la bandiera dell’internazionalismo proletario, contro il tradimento della Seconda Internazionale durante la Prima Guerra mondiale imperialista, che si è opposta al nazionalismo borghese e ad altre visioni borghesi, come il cosmopolitismo del capitale, che ha guidato alla fondazione della Terza Internazionale Comunista, che ha dato un grande contributo al lavoro internazionale e al movimento comunista, e oggi è una fonte di base per trarre utili lezioni dall’esperienza accumulata attraverso la sua azione. Le posizioni di Lenin sul colonialismo portarono i comunisti a comprendere la questione delle colonie e le ispirarono a guidare le lotte anticoloniali, sia nei paesi coloniali che nelle colonie.

Onoriamo V.I. Lenin come instancabile e coerente oppositore della guerra imperialista, difensore della lotta dei popoli per la liberazione nazionale e sociale, la giustizia sociale, la pace e il socialismo.

La controrivoluzione e la restaurazione capitalista non possono nascondere le conquiste del socialismo. Le catastrofi e l’ingiustizia che stiamo vivendo, gli acuti problemi e le sofferenze della classe lavoratrice, degli strati medio-piccoli, dei contadini e del popolo in generale causati dallo sfruttamento e dall’oppressione capitalista, sottolineano la necessità e l’attualità del socialismo in tutto il mondo.

I Partiti Comunisti e Operai denunciano ai lavoratori e ai giovani l’“ondata” di silenzio, nonché la distorsione reazionaria e anticomunista che è stata scatenata in tutto il mondo dalle forze politiche che servono gli interessi del capitale, contro V.I. Lenin. Lottiamo per la continuazione del suo lavoro e ci impegniamo a continuare a difendere e diffondere la sua eredità e chiediamo ai lavoratori e al popolo di imparare da ciò.

22/4/2020

