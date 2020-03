Cassa Integrazione per tutti i lavoratori, cancellare le tasse per artigiani, commercianti e professioni, redditto d’emergenza per partite iva, aiuti statali su mutui e affitti

Dall’appoggio a queste richieste si misurerà chi sta con i lavoratori, dipendenti e autonomi, e chi sta con banche e grandi gruppi. Basta chiacchiere. Chi vi dice che non si può fare o è in malafede o è così accecato dalle balle che ci hanno propinato per anni sulle bellezze del capitalismo che non è più in grado di distinguere il giorno dalla notte. Non è un problema di “risorse”. Le risorse sono il lavoro e non il capitale. E il lavoro lo può creare lo Stato, tanto più e meglio affidandone la gestione agli stessi lavoratori. Se non lo fanno è perché non lo vogliono fare.

Rompere la gabbia europea, fuori da UE, EURO e NATO!