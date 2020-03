Coronavirus. Comunicato dell’Ufficio Politico del Partito Comunista.

L’Ufficio Politico del Partito Comunista manifesta solidarietà alle vittime ed ai colpiti dal coronavirus ed apprezzamento per lo straordinario lavoro dei medici, dei lavoratori e delle strutture della sanità pubblica, nonché di tutti coloro che, dai ministeri preposti, operano per la sicurezza collettiva.

Oggi scegliamo di non aprire alcun tipo di polemica politica sull’argomento, ma vogliamo evidenziare come il settore della Sanità Pubblica, di cui sottolineiamo ancora il carattere “pubblico”, sia il fondamentale garante di alti livelli di assistenza, ricerca e competenze. Ribadiamo la necessità di aumentare le risorse per questo settore partendo dal taglio delle spese militari, delle missioni all’estero e dei finanziamenti alla NATO .

Infine stiamo monitorando e vigilando affinchè le astensioni precauzionali dal lavoro e dai servizi che riguardano settori pubblici e privati, non ricadano in alcun modo nella parte salariale diretta e indiretta dei lavoratori coinvolti.

