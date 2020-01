Dichiarazione congiunta dei Partiti Comunisti e Operai SUL CRIMINALE ATTACCO DEGLI USA IN MEDIO ORIENTE

I Partiti Comunisti e Operai denunciano il nuovo criminale attacco militare degli USA, su ordine di Trump, nel territorio di un paese straniero, nell’aeroporto internazionale dell’Iraq, che ha provocato vittime, tra cui funzionari iracheni e un generale iraniano. Ciò ha costituito una flagrante violazione del diritto internazionale e della sovranità dell’Iraq.

Denunciamo gli appelli degli Stati Uniti per un ulteriore coinvolgimento della NATO in Medio Oriente, insieme alle sanzioni contro l’Iran che accrescono i rischi di una conflagrazione generale nella regione.

L’accanita concorrenza, scatenata per il controllo dei mercati, delle fonti di energia e delle loro vie di trasporto, è molto pericolosa per i popoli.

I pretesti usati da USA, NATO e UE, per “mascherare” il nuovo attacco imperialista, sono stati usati anche nelle guerre imperialiste contro la Jugoslavia, l’Afghanistan, l’Iraq, la Siria e la Libia e costituiscono una provocazione contro i popoli. Ribadiamo la nostra solidarietà con i popoli dell’Iran e dell’Iraq, condanniamo le disumane sanzioni contro il popolo iraniano e qualsiasi ingerenza straniera all’interno dei due Paesi.

Sosteniamo il diritto dei popoli dell’Iran e dell’Iraq a lottare e ad avanzare le proprie rivendicazioni contro la politica antipopolare, condanniamo le misure di repressione e chiediamo che siano immediatamente fermate.

Esprimiamo, inoltre, il nostro cordoglio per la tragica perdita umana causata dall’abbattimento dell’aereo ucraino.

Chiediamo ai popoli dei nostri paesi, a tutti i popoli, di condannare con decisione il nuovo attacco criminale degli USA in Iraq, di esigere dai governi dei loro paesi di non sostenere e di non farsi coinvolgere nei piani imperialisti, di chiudere tutte le basi militari che servono da piattaforma di lancio di questo tipo di attacchi degli Stati Uniti e della NATO.

Martedì 14 gennaio 2020