CONTRO L’AGGRESSIONE IMPERIALISTA STATUNITENSE

L’assassinio del generale iraniano Soleimani dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, di cosa sono capaci gli Stati Uniti d’America e come mai si permettono di decidere la sorte degli individui, dei popoli e dell’intero pianeta mettendoci sull’orlo di una guerra mondiale.

Non c’è niente di più lontano da noi della teocrazia iraniana, ma nello scontro con l’imperialismo USA, nessuna equidistanza, ci schieriamo e ci schiereremo sempre contro l’imperialismo. In questo momento siamo a fianco della classe operaia, dei lavoratori e del popolo iraniano.

Lotteremo con tutta la nostra forza affinchè in Italia non venga consentito l’utilizzo delle basi e l’invio di uomini per questa follia imperialista.

Fuori la NATO dall’Italia. Fuori l’Italia dalla NATO. Fuori dall’Unione Europea. Fuori dall’Euro. Per il Socialismo. Ufficio Politico del Partito Comunista.